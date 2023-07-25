Женщина погибла при столкновении Lada с лошадью в Озинском районе

Фото: Архив КП

Вчера вечером в Озинском районе вблизи поселка Столяры произошло ДТП автомобиля с лошадью. Об этом сегодня, 25 июля, сообщает Юрий Юрин в своем телеграм-канале.

В 22:39 в службу «112» поступило сообщение о том, что Lada Largus столкнулась с лошадью.

В результате аварии погибла 52 летняя женщина и шесть человек пострадали. Двое 47-летних мужчин, мужчина 54 лет и 19 -летний молодой человек госпитализированы в больницу, двое от госпитализации отказались.

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