Нерадивая мать из Лысогорского района осуждена за жесткое обращение с детьми. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. По данным ведомства, 35-летняя жительница Лысогорского района — мать троих детей в возрасте от 7 до 16 лет. В период с сентября 2022-го по январь 2023 года она часто выпивала, не убиралась в квартире и не обеспечивала детям нормальное питание.

Возбуждено уголовное дело. В суде гражданка признала вину, раскаялась и получила наказание в виде 180 часов обязательных работ.