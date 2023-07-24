Фото: Архив КП

В Саратове жители Заводского и Октябрьского районов остались без воды. Об этом сегодня, 24 июля, сообщает компания «Т Плюс».

Отключение воды связано с подготовкой труб к зимнему периоду.

Воду отключили по следующим адресам:

- улица Южно-Зеленая, 4;

- улица Азина, 26, 26а, 26б, 28, 30, 30а, 31а, 32, 32а, 33а, 35а, 37а;

- улица Заречная 3, 5, 5а, 7, 13а, 11, 15, 17;

- улица Ново-Крекингская, 2б.

- Ново-Крекингский проезд, 8.

Восстановление подачи воды планируется 26 июля.

Также, без воды остались абоненты, проживающие по следующим адресам:

- 1-й Телевизионный проезд, 3;

- улица 2-я Садовая, 2,6;

- улица Серова, 1, 6, 8, 10;

- улица Симбирцева, 12, 14;

- улица Чернышевского, 97, 105.

Работы завершатся 28 июля.

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