Саратовский боец Богдан Баженов из отряда «Шторм-Z» погиб в СВО

Фото: Телеграм-канал Андрей Татаринов

В ходе специальной военной операции погиб уроженец Саратовской области Богдан Баженов. Об этом сообщил глава Вольского района Андрей Татаринов.

Военнослужащий в этом году добровольно вступил в отряд «Шторм» и принял участие в специальной военной операции. Богдан Баженов погиб 16 июня 2023 года в Запорожской области близ села Малая Токмачка при выполнении боевой задачи.

Прощание с павшим воином состоится 25 июля в 10.00 в ритуальном зале по адресу: город Вольск, улица Егорова, дом 2.