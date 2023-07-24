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Со станции Саратова 26 июля отправится «Электричка здоровья». Об этом сегодня, 24 июля, сообщает Телеграм-канал «МинИнформ64 Z».

Проверить свое здоровье смогут пассажиры электропоезда «Саратов-1 – станция Тарханы». Экспресс-обследование проведут специалисты Саратовского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики. У пассажиров будет возможность измерить артериального давления, уровень холестерина и глюкозы крови, концентрацию угарного газа в выдыхаемом воздухе, а также уровень насыщения кислородом капиллярной крови с помощью пульсоксиметра.

Результаты обследований будут сопровождаться консультацией терапевта.

Кроме того, на станции Тарханы будет организован «Островок здоровья». У желающих будет возможность пройти бесконтактную тонометрию с определением внутриглазного давления и компьютерную диагностику работы сердца. Время работы специалистов – с 10:00 до 13:00.

-Широкий охват диспансеризацией населения – это задача, которую поставил Губернатор области Роман Бусаргин. Мы используем любые возможности для того, чтобы как можно больше жителей области не только обратили внимание на свое здоровье и здоровье близких, но и проверили его основные показатели без большой потери времени, не обращаясь в лечебное учреждение. Подобные акции будут продолжены. Следите за анонсами на официальном сайте, в социальных сетях и в телеграмм-канале министерства здравоохранения. Найдите время и возможность проверить свое здоровье, - прокомментировал министр здравоохранения Олег Костин.

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