фото: тг-канал Романа Бусаргина

Аткарск и Балаково получат 200 миллионов рублей на благоустройство. Об этом в телеграм-канале рассказал глава региона Роман Бусаргин.

Подведены итоги Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, который проводится по инициативе Президента Владимира Путина.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин отметил серьезную конкуренцию и большое количество интересных концепций. По его словам, за последние 5 лет проекты из Саратовской области 25 раз становились победителями: Балашов, Вольск, Маркс, Петровск, Пугачев, Ершов, Красный Кут, Хвалынск и другие города

Федеральные средства в размере 92,1 млн рублей на реализацию своего проекта получит Аткарск, в этот раз финансирование пойдет на благоустройство улицы Чапаева.

Балаково стал победителем конкурса впервые, жюри высоко оценило проект по благоустройству набережной Судоходного канала у моста Победы. Сумма гранта составит 105,2 млн рублей. На необходимость обновлять и приводить в порядок общественные пространства в Балакове обращал внимание спикер Госдумы Вячеслав Володин.