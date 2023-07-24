фото: Телеграм-канал Сергея Грачева

В Балаково родным погибших участников СВО вручили медали «За ратную доблесть». Об этом в своем телеграм-канале рассказал Глава Балаковского района Сергей Грачев.

Данная медаль вручается за заслуги перед отечеством ветеранов боевых действий и военных конфликтов.

— Авдошин Сергей Александрович и Акулов Роман Александрович погибли в специальной военной операции, героически защищая нашу Родину. Мы всегда будем помнить наших воинов! Я выражаю слова благодарности родителям за воспитание настоящих патриотов.

Сегодня вместе с руководителем балаковского «Боевого братства» Михаилом Усталовым также выразили благодарность жителям нашего города и района, которые регулярно оказывают помощь ребятам, принимающим участие в СВО. Фермеры, предприниматели, представители предприятий не остаются в стороне.

Отдельное спасибо я хочу сказать представителям «Боевого братства». Завтра в 39-й раз они повезут гуманитарную помощь на передовую, — высказался Грачев.