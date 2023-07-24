Все больше молодых людей в Саратове продвигают свои инициативы

Фото: КП Саратов

Министр Внутренней политики и общественных отношений — Трошина Наталья Валерьевна и президент благотворительного фонда поддержки прав семьи и детей «Неравнодушные сердца», заместитель председателя общественной палаты Саратовской области- Алла Валерьевна Фитисова рассказали о поддержке Некоммерческих организаций в нашей области и важной миссии, которую они выполняют для общества.

-Всё больше и больше молодых людей и девушек, приходят в некоммерческий сектор, для того чтобы не только продвигать свои инициативы, но и быть полезными обществу и государству. Именно через деятельность в некоммерческом секторе молодежь может проявить себя в качестве активных граждан, неравнодушных к проблемам общества, почувствовать себя неотъемлемой и значимой частью современного общества, - поделилась Наталья Трошина

Подробности слушайте в аудиозаписи передачи.

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