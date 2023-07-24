Фото: Телеграм-канал "ЧП Саратов"

В Вольске местный житель обнаружил в Волге труп мужчины. Об этом сегодня, 24 июля, сообщает СУ СК по Саратовской области.

По данным ведомства, тело обнаружили в реке недалеко от улицы Пятницкого. Местный житель обнаружил мужчину без признаков жизни. Сотрудники областной службы спасения доставили тело 46-летнего мужчины на берег.

Признаков насильственной смерти не обнаружено, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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