Проект г. Балаково

Два города Саратовской области одержали победу в Всероссийском конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды. Об этом депутат Госдумы Николай Панков рассказал в своем телеграм-канале «Пара слоV».

— На берегу главной улицы города теперь будет современная, благоустроенная зона отдыха. Балаково победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Проект г. Балаково

Сегодня во Владивостоке были подведены итоги конкурса. И снова наши города в числе лучших по стране. Поздравляю Балаково и Аткарск с победой!

Проект г. Балаково

Балаково получит более 106 млн рублей из федерального бюджета на реализацию проекта. Теперь главное, чтобы район ответственно подошел к реализации проекта. Ведь он украсит город и подарит балаковцам новое место для отдыха. Важно выбрать подрядчика, который обеспечит качественное строительство. Чтобы новая набережная много лет радовала людей.

Напомню, ранее Мост Победы в Балакове был создан при помощи спикера Госдумы Вячеслава Володина. Теперь и набережная у моста будет благоустроена по современному проекту.

Проект г. Балаково

Володин оказывает большую поддержку проектам, которые представляют нашу область. В прошлом году подобные проекты были реализованы в ряде районов. В этом году благоустройство общественных территорий по пройдёт в городах-победителях Хвалынске, Петровске и Шиханах, — рассказал Николай Панков.