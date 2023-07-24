В Саратовской области за полгода выявлено семь случаев заболевания энтеровирусом

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За 6 месяцев 2023 года в Саратовской области, по данным Роспотребнадзора зарегистрировано семь случаев заболевания энтеровирусной инфекцией. Все случаи выявлены в Саратове и Энгельсском районе.

Особенностью энтеровирусов является устойчивость во внешней среде: они хорошо переносят низкие температуры: в условиях холодильника сохраняются в течение нескольких недель, в водопроводной воде — до 18 дней, в речной воде - около месяца, в очищенных сточных водах — до двух месяцев.

В ведомстве пояснили, что люди болеют энтеровирусами чаще всего в теплое время года. Риски заболеть связаны с такими факторами:

– снижение внимания к гигиене;

– употребление пищи «в местах уличной торговли»;

– употребление сырой воды;

– купание в запрещенных местах.

Заболевание может протекать в различных формах – в виде герпетической ангины, высыпаний на коже туловища, конечностей, на лице в области ротовой полости, расстройств пищеварения, а наиболее опасной формой заболевания является серозный вирусный менингит.