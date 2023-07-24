Фото: Архив КП
В Саратове молодому дворнику вынесен приговор за избиение пенсионерки лопатой. Об этом сегодня, 24 июля, сообщили в региональной прокуратуре.
Напомним, инцидент произошел 3 февраля на проспекте Строителей. Во дворе дома №40 75-летняя женщина высказала недовольства дворнику за сугроб у подъезда. Критика разозлила 23-летнего рабочего, после чего он несколько раз ударил пенсионерку лопатой.
У потерпевшей диагностировали перелом пальца и травму головы. Виновника приговорили к 1,5 годам условно с испытательным сроком на 1 год.
Кроме того, суд взыскал с обидчика в качестве моральной компенсации 100 тысяч рублей.
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