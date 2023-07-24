Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июля 2023 11:10

В Саратове молодому дворнику вынесен приговор за избиение пенсионерки лопатой

23-летний парень ударил несколько раз лопатой 75-летнюю женщину
Нарина Балаян
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Саратове молодому дворнику вынесен приговор за избиение пенсионерки лопатой. Об этом сегодня, 24 июля, сообщили в региональной прокуратуре.

Напомним, инцидент произошел 3 февраля на проспекте Строителей. Во дворе дома №40 75-летняя женщина высказала недовольства дворнику за сугроб у подъезда. Критика разозлила 23-летнего рабочего, после чего он несколько раз ударил пенсионерку лопатой.

У потерпевшей диагностировали перелом пальца и травму головы. Виновника приговорили к 1,5 годам условно с испытательным сроком на 1 год.

Кроме того, суд взыскал с обидчика в качестве моральной компенсации 100 тысяч рублей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.