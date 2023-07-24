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В Саратовской области откроется сеть глэмпинг-парков . Об этом сообщает Министерство инвестиционной политики Саратовской области.

Специалисты корпорации развития Саратовской области разрабатывают инвестпроект по созданию сети премиальных экологичных глэмпинг-парков — объектов для размещения гостей в условиях первозданной природы.

В Хвалынске планируют соорудить благоустроенные жилые модульные дома, которые органично впишутся в окружающий ландшафт с сохранением природных особенностей.

Цель - генерация туристического потока в количестве 7500 человек в год. Первый этап проекта подразумевает освоение инвестиций в размере 68 млн рублей и создание 17 рабочих мест.

— На развитие данного вида предпринимательской деятельности есть спрос, так как в области много красивых природных локаций, — отметил директор Корпорации развития Александр Храпугин.