Балашовский ансамбль «Зоренька» покорил Китай

Фото: Дергачевский район

Ансамбль «Зоренька» участвует в 6-м Международном фестивале народного танца в городе Урумчи Китайской Народной Республики.

В течение 17 дней более тысячи деятелей искусств из 11 стран Азии, Европы и Африки, в том числе из России, Казахстана и Беларуси представят 60 ярких номеров Жанры выступлений - балетные постановки, народные танцы и танцевальные драмы.

21 и 22 июля состоялось 2 сольных концерта «Заслуженного коллектива народного творчества» ансамбля песни и танца «Зоренька» (балетмейстер Заслуженный работник культуры РФ Надежда Макеева, хормейстер Заслуженный работник культуры РФ Марина Бесчетнова).

Выступление потрясло жителей и гостей города Урумчи до глубины души. В конце к нашим землякам на сцену поднялся заместитель губернатора Синьцзян-Уйгурского автономного района, чтобы лично выразить свою благодарность руководителям и участникам ансамбля.