Делегация от Саратовской области

Сегодня станут известны города-победители конкурса по благоустройству. Об этом сообщает пресс-служба зампреда правительства региона Павла Мигачева.

Сегодня, 24 июля, зампред Правительства области Павел Мигачев принимает участие во Всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» во Владивостоке.

На форуме станут известны победители VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом РФ.

Саратовская область в этом году выдвинула на конкурс 8 заявок: в номинации «Малые города с численностью населения от 100 тыс. человек до 200 тыс. человек включительно»:

проект «На берегу Главной улицы: благоустройство набережной Судоходного канала у моста Победы», Балаково

в номинации «Малые города с численностью населения от 50 до 100 тыс. человек»:

проект «Сквер-перекрёсток эпох», Вольск

в номинации «Малые города с численностью населения от 20 до 50 тыс. человек»:

проект «Благоустройство улицы Чапаева «Большая перемена», Аткарск

проект «Лучи» - благоустройство Рощи «Красный Луч», Ртищево

в номинации «Малые города с численностью населения до 20 тыс. человек»:

проект «Формула жизни», Ершов

проект «Благоустройство береговой линии. «Баландинский городок», Калининск

проект «Времён связующая нить», Красный Кут

проект «Ветер степей», Новоузенск.

Победитель станет известен сегодня.