Фото: Архив КП

В Саратове за отлов бездомных собак готовы заплатить 2 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась 21 июля на портале «Госзакупки».

Отлов бездомных собак необходимо производить на территории Кировского района. На это из муниципального бюджета готовы заплатить более двух миллионов рублей.

Отлов нужно будет проводить каждые три месяца, но в случае жалоб граждан подрядчик должен предпринимать меры. После обращения выезжать на отлов нужно будет в течение трех дней. По условиям контракта, на отлов и содержание одной собаки рассчитано чуть больше 7 тысяч рублей. Соответственно, денег хватит на 290 собак.

Каждое животное необходимо будет отвезти к ветеринару на обязательные прививки, после чего стерилизовать и маркировать.

Кроме того, в обязанности подрядчика входит съемка на видео процесса отлова и ухода .

Заявку на участие необходимо подать до 31 июля, победитель определится 1 августа.

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