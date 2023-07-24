В Саратове арестован угонщик автомобилей

21 июля 55-летний саратовец сообщил в полицию об угоне транспортного средства. Мужчина сообщил, что ночью неизвестный завладел его автомобилем ВАЗ-211440 2010 года выпуска. Машина не была оборудована сигнализацией, а похитили ее с парковки у дома на ул. Соборная.

Как выяснилось, далеко уехать угонщику не удалось. Со следами ДТП полицейские обнаружили автомобиль на пересечении улиц Соборная и Радищева. Транспортное средство вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело об угоне.

Оперативниками уголовного розыска подозреваемый был доставлен в отдел полиции. Им оказался ранее судимый за кражи нигде не работающий 21-летний саратовец. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Выяснилось, что молодой человек подозревается в совершении аналогичного преступления – с ул. Радищева угнали «Дэу Нексию». Злоумышленник проехал на иномарке несколько метров и бросил ее на той же улице. Мотивы подозреваемого выясняют полицейские.

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