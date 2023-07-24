фото: Министерство внутренней политики региона

Дети из ДНР и ЛНР посетили Палату ремесел Саратовской области. Об этом сообщает Министерство внутренней политики и общественных отношений области.

Участники проекта «Добрый город Саратов: комплексная социальная помощь семьям с детьми, прибывшим в Саратовскую область с территорий ДНР и ЛНР» посетили Палату ремесел Саратовской области. Экскурсию для детей и родителей организовали благотворительный фонд «Александр Невский» и АНО «Палата ремесел Саратовской области».

Дети и родители познакомились с изделиями саратовских ремесленников, с особенностями работы в саратовской традиции. Ребята также приняли участие в мастер-классе, познакомившись с техникой рисования по воде Эбру.

Под руководством мастера, участники нарисовали рисунки на листах и деревянных заготовках — бабочках. В завершении экскурсии, по традиции, детей угостили сладостями.