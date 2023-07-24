Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Саратовской области ищут очевидцев смертельной автокатастрофы. Об этом сегодня, 24 июля, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Трагедия произошла в городе Балаково 19 августа 2022 года примерно в 20:00. На перекрестке набережной Леонова и улицы Трнавская не разъехались автомобиль Kia Sorento и мотоцикл Honda. За рулем кроссовера сидел 60-летний мужчина, двухколесным транспортом управлял 35-летний байкер.

В результате аварии мотоциклист получил тяжелые травмы, не совместимые с жизнью.

По предположениям полицейских, виновником ДТП является водитель иномарки, но для доказательств необходимы показания свидетелей и записи с камер.

Все, кто владеет какой-либо информацией, просьба позвонить по номеру 8 (8452) 99-46-67 или обратиться в отдел полиции по адресу: город Саратов, улица Чернышевского, 88 (кабинет № 804).

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