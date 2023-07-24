кадры: Время Саратовское Z

Саратовские бойцы в зоне СВО поблагодарили ветеринаров за гуманитарную помощь. Об этом сообщает телеграм-канал Время Саратовское Z.

Видео с благодарностью записал саратовец, который проходит службу командиром разведывательного взвода на Сватовском направлении в зоне СВО.

Военнослужащие поблагодарили районную ветеринарную станцию за переданную гуманитарную помощь.

— Во время специальной военной операции очень важна поддержка и помощь, которую оказывают соотечественники военным и мобилизованным гражданам, тем, кто стоит на страже процветания Российской Федерации. Специалисты региональной государственной ветеринарной службы активно оказывают поддержку военным, обеспечивая их вещами первой необходимости, — рассказали в региональном управлении ветеринарии.