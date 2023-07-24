Фото: Архив КП

В Саратове в поселке Елшанка в этом году построят школьную ледовую арену. Об этом сегодня, 24 июля, сторонники председателя Госдумы Вячеслава Володина сообщили в Телеграм-канале.

При поддержке федерального депутата в Елшанке уже возвели новый корпус-пристройку к гимназии №89. Кроме того, открыли школьный бассейн и ФОК, построили спортивную площадку открытого типа рядом с гимназией и открыли новую поликлинику.

Также, в Елшанке проведено благоустройство поселка, создан новый сквер и отремонтированы тротуары. В этом году в поселке появится круглогодичная школьная ледовая арена. В 2024 году планируется построить городок детских профессий.

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