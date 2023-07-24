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НовостиОбщество24 июля 2023 9:04

В Саратове у экс-чиновника конфисковали Lexus

Евгений Бадиков
фото: ГУ ФССП по Саратовской области

фото: ГУ ФССП по Саратовской области

В Саратове у экс-чиновника конфисковали Lexus. Об этом сообщает ГУ ФССП по Саратовской области.

В Саратове судебные приставы изъяли Lexus GX 460 экс-чиновника, приговоренного к уголовной ответственности. Заявлено, что премиальный внедорожник стал орудием преступления в рамках уголовного дела о получении взятки и превышении должностных полномочий.

Для исполнения решения суда представители ведомства выехали на специализированную стоянку и составили акт изъятия имущества. Иномарка обращена в доход государства.