фото: ГУ ФССП по Саратовской области

В Саратове у экс-чиновника конфисковали Lexus. Об этом сообщает ГУ ФССП по Саратовской области.

В Саратове судебные приставы изъяли Lexus GX 460 экс-чиновника, приговоренного к уголовной ответственности. Заявлено, что премиальный внедорожник стал орудием преступления в рамках уголовного дела о получении взятки и превышении должностных полномочий.

Для исполнения решения суда представители ведомства выехали на специализированную стоянку и составили акт изъятия имущества. Иномарка обращена в доход государства.