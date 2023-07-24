фото: пресс-служба мэрии Саратова

В саратовских троллейбусах остановки теперь будет объявлять капитан команды КВН. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Саратовские троллейбусы заговорили голосом капитана команды КВН «Саратов»

Теперь пассажиров МУПП«Саратовгорэлектротранс» ежедневно приветствует голос Кирилла Лопаткина. Он сопровождает пассажиров на протяжении всего пути, объявляет остановки, напоминает о правилах безопасного пользования общественным транспортом.

Новое звуковое сопровождение можно услышать на троллейбусных маршрутах города.