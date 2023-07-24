Инфографика: РИА Новости

Саратовская область заняла 54 место в России по количеству «среднего класса». Исследование опубликовало информагентство РИА Новости.

В Саратовской области 6,1 процентов семей среднего класса. Регион занял 54 место по стране по данному показателю. При исследованиях среднего класса аналитики обращали внимание на доходы и наличие собственности, на социальное положение, в том числе уровень образования и профессиональной квалификации, а также на специфику потребления и жизненные цели — походы в театры и музеи, чтение книг, стремление к образованию.

Под «средним» классом специалисты подразумевают семьи, которые могут купить автомобиль, жилье и позволить ежегодный отпуск. Если у таких семей есть кредиты, то после каждого ежемесячного платежа по ним должно оставаться минимум два региональных прожиточных минимума.

Самое большое число семей, относящихся к среднему классу, проживают в Ямало-Ненецком автономном округе. Их доля близка к 40 процентам. Почти треть — в Чукотском автономном округе, Магаданской области и Москве. В пятерку лидеров попала и Сахалинская область. В то же время в Чечне и Ингушетии процент обеспеченных семей не достигает и двух.