Фото: Архив КП

В Саратове женщина училась зарабатывать на инвестициях и потеряла полмиллиона рублей. Об этом сегодня, 24 июля, сообщает городское управление МВД.

В полицию обратилась 42-летняя жительница Заводского района. По словам горожанки, в приложении банка ее заинтересовала реклама инвестиций. Она заполнила анкету, после чего с ней связались «специалисты».

Обучение женщины «зарабатывать» длилось почти неделю. За этот период горожанка оформила кредиты в банках и перевела «специалистам» более 567 тысяч рублей. Однако, прибыли женщина не получила.

Заведено уголовное дело.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.