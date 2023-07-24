Фото: Архив КП
В Саратове женщина училась зарабатывать на инвестициях и потеряла полмиллиона рублей. Об этом сегодня, 24 июля, сообщает городское управление МВД.
В полицию обратилась 42-летняя жительница Заводского района. По словам горожанки, в приложении банка ее заинтересовала реклама инвестиций. Она заполнила анкету, после чего с ней связались «специалисты».
Обучение женщины «зарабатывать» длилось почти неделю. За этот период горожанка оформила кредиты в банках и перевела «специалистам» более 567 тысяч рублей. Однако, прибыли женщина не получила.
Заведено уголовное дело.
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