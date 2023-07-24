Фото: Архив КП

В Саратове жители трех районов остались без воды. Об этом сегодня, 24 июля, сообщает компания «КВС».

Холодную воду отключили жителям частного сектора в границах улиц Песчаная - Лысогорская - 2-я Садовая - Вяземская. Причиной отключения стало проведение сварочных работ на трубах.

Кроме того, под отключение водоснабжения попали абоненты домов на улице Производственная, 44 и 44а. Подача воды приостановлена по причине ремонта насосной станции.

Также, воду отключили в домах на Малой Горной и на Лермонтова 77 и 77а.Здесь жители остались без воды по заявке собственника.

Подача водоснабжения восстановится к 20:00.

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