Фото: УГИБДД по Саратовской области

В Аркадаке 20-летняя девушка на мопеде пострадала в аварии с иномаркой. Об этом сегодня, 24 июля, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло вчера, 23 июля, в 19:45. На пересечении улиц Чайковская и Безымянная 61-летний мужчина, управляя автомобилем Nissan Almera, столкнулся с мопедом. Двухколесным транспортом управляла 20-летняя девушка.

Пострадавшую госпитализировали в медучреждение.

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