фото: ПФК Сокол

Саратовский «Сокол» одержал первую победу в сезоне.

Вчера, 23 июля, «Сокол» одолел ярославский «Шинник» в первом домашнем матче сезона.

Матч происходил при сильном дожде. Погода не испугала фанатов - на это обратил и главный тренер "Сокола" Денис Бояринцев, который поблагодарил трибуны за поддержку.

Первый тайм сегодняшней игры закончился со счетом 2:1. Хозяева открыли счет на 6-й минуте после подачи углового. Гол на счету Андрея Евдокимова. Гости сравняли счет на 41-й минуте. Точный удар нанес Дмитрий Самойлов.

В самой концовке первого отрезка игры в ворота гостей был назначен пенальти, реализованный Игорем Турсуновым.

На 87-й минуте Владлен Бабаев увеличил преимущество хозяев, а в добавленное время гости, которых поддерживало больше десятка фанатов, установили окончательный результат - 3:2.