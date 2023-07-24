Фото: Телеграм-канал ОГУ СО Безопасный регион

В Саратове за неделю наибольшее число вызовов поступало в скорую помощь и полицию. Об этом сегодня, 24 июля, сообщает Управление безопасности жизнедеятельности Саратовской области.

За минувшую неделю, с 17 по 23 июля, диспетчеры экстренной службы приняли 31 тысячу вызовов, из них - 9 433 потребовались экстренного реагирования и 1 040 – комплексного.

Чаще всего абоненты обращались в службу 112 для вызова скорой помощи – 4 684 звонка и полиции – 3 505 вызовов.

Кроме этого, немного реже требовалась помощь службы спасения – 550 вызовов; пожарной службы – 320 вызовов; а также газовой службы – 257 вызовов.

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