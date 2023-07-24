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НовостиОбщество24 июля 2023 6:03

Работодатели Саратова ищут поролонщика и оператора аттракционов

Самую высокую зарплату предлагают водителю категории Е
Елена Маркелова
Фото: МинИнформ 64 Z

Фото: МинИнформ 64 Z

Работодатели Саратовской области разместили 21 тысячу вакансий на интернет-ресурсе «Работа России». Такую статистику по самым разным отраслям предоставила администрация портала.

Среди особо востребованных предложений по работе по-премжнему остаются врачи и средний медицинский персонал, водители автомобиля, уборщики производственных и служебных помещений, слесари и подсобные рабочие.

Встречаются и редкие вакансии: ведущий художник, оператор аттракционов, поролонщик, ветеринарный фельдшер, оператор дефектоскопной тележки и составитель теста.

Высокие зарплаты предлагают водителю категории Е (заработная плата 130-180 тысяч рублей), руководителю направления по инженерным системам (заработная плата 150 тысяч рублей), ведущему инженеру - проектировщику сетей связи и сигнализации (заработная плата 120 тысяч рублей).