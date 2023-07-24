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НовостиПроисшествия24 июля 2023 5:03

Жуткое ДТП под Энгельсом: погибли двое мужчин

Три человека госпитализированы
Евгений Бадиков
фото: ГИБДД

фото: ГИБДД

Жуткое ДТП под Энгельсом: погибли двое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Вчера вечером, 23 июля, в Энгельсском районе произошло ДТП. Примерно в 22:30 на автодороге Р-228Л лоб в лоб столкнулись Lada Vesta, управляемая 40-летним мужчиной и Lada Niva 2131, за рулем которой находился пожилой водитель, мужчина 82-х лет. В результате столкновения оба водителя скончались.

фото: ГИБДД

фото: ГИБДД

Мужчину 1988-го, женщину 1984-го, ребенка 2017 года рождения с различными травмами госпитализировали в больницу - добавили в областном облспасе.

Причиной аварии предположительно называют ухудшение самочувствия водителя «Нивы».