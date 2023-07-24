Вячеслав Володин

Володин рассказал о развитии инфраструктуры поселка Елшанка. Об этом сообщает телеграм-канал сторонников председателя ГД РФ "Володин.Саратов".

Вячеслав Володин отчитался перед избирателями о сделанном в саратовском поселке Елшанка, входящем в его избирательный округ, и о планах по его развитию.

По словам спикера Госдумы, на данный момент сделано:

- возведен новый корпус – пристройка к гимназии №89;

- открыт школьный бассейн и ФОК;

- построена спортивная площадка открытого типа рядом с гимназией;

- открыта новая поликлиника;

- проведено благоустройство поселка, создан новый сквер, отремонтированы тротуары;

- реализован благотворительный проект по переселению жителей из 24 аварийных домов барачного типа в новый 10-этажный дом, рассчитанный на 256 квартир;

- в рамках благотворительного проекта построено служебное жилье для врачей и среднего медперсонала скорой помощи.

А до конца 2023 года будет построена круглогодичная школьная ледовая арена.

В планах в 2024 году строительство городка детских профессий.