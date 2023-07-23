В ходе СВО погиб боец из Саратова Анатолий Столяров. Об этом сегодня, 23 июля, рассказали в городской администрации.

В ходе спецоперации на территории Украины погиб житель Саратова Анатолий Столяров. Возраст и детали биографии военнослужащего не уточняются. Соболезнования родным и близким павшего воина выразили Роман Бусаргин и Лада Мокроусова.

- Анатолий Столяров был храбрым воином, который с достоинством и честью выполнял все боевые задачи. Он проявил самоотверженность, встав на защиту Родины. Приношу искренние соболезнования родным и близким павшего земляка, - высказался глава региона.