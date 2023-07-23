фото: Лада Мокроусова

Лада Мокроусова потребовала от застройщиков устроить возведения дома для переселенцев. Об этом мэр Саратова рассказала в своем телеграм-канале.

В ходе проверки организации строительства домов для переселенцев глава города посетила два объекта.

На ул. Южно-Зеленая в Заводском районе подрядная организация возводит многоквартирный жилой дом на 138 квартир. На текущий момент подрядчиком проводятся земляные работы, устройство свайного поля и железобетонного ростверка. Строители приступили к монтажу блоков стен подвала и кирпичной кладке стен техподполья.

На 1-м Кавказском тупике идет строительство многоквартирного дома на 126 квартир. Дом также обеспечен местами в учреждениях социальной сферы (вблизи расположены 3 детских сада и школа). Подрядчик выполняет устройство свайного поля, изготовление и монтаж армокаркасов и заливку ростверка.

- Работы организованы в 1 смену. Потребовала увеличить на объекте число рабочих и пересмотреть график, чтобы нарастить темп. Необходимо без промедлений выполнить все строительные работы до конца года - пояснила мэр.