фото: мэрия Саратова

В Саратове отмечают 195 лет со дня рождения Н.Г. Чернышевского. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Ко дню 195-летия со дня рождения Н.Г. Чернышевского музей-усадьба имени Н.Г. Чернышевского подготовил программу мероприятий, рассчитанную на самые разные категории посетителей.

23 июля вход в музей свободный. С 11 часов стартует шахматный турнир, около часа дня начнется мастер-класс по скульптуре. В этот же день в три часа дня всех жителей города ждут на тематический квест, второй квест пройдет часов позже.

"День рождения Чернышевского - 24 июля, в этот день к его монументу возложат цветы. Церемония начнется в 10 часов утра", - сообщили в мэрии.

В пять часов вечера стартует круглый стол "Судьба и время Чернышевского". Также саратовцы, пришедшие в музей-усадьбу, в шесть часов вечера примут участие в экологической акции "Посадим желтый шиповник". Закончится вечер литературными чтениями.

В понедельник, 25 июля, вход в здание снова будет свободным. Пройдут две выставки, в половине пятого вечера "Почта России" представит почтовый штемпель музея-усадьбы.