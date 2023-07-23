фото: "Суть"

В Балаково пьяный отец упал у здания администрации на собственного ребенка. Об этом сообщает балаковский информпортал "Суть".

Вчера вечером, 22 июля, в Балаково напротив здания районной администрации неадекватный мужчина агрессивно вел коляску с ребенком, а потом и вовсе упал на него, нанеся ему травму.

Странное поведение мужчины, сопровождавшего маленького ребенка заметили школьники, занимавшиеся в скейт-парке на Центральной площади. Подростки сделали мужчине замечание, в ответ на это балаковец ударил одного из детей по лицу. За буйным с ребенком погнались дети, оповещая взрослых прохожих о его поведении. У дома № 7 по Трнавской неадеквата деликатно задержали местные мужчины. Была вызвана полиция и скорая, ибо у ребенка не прекращалась истерика из-за полученной травмы, его рвало.

Прибывшая на место мать ребенка заявила, что ее 33-летний муж "перебрал вина в гостях у мамы". Она также добавила, что такое с ним случается не впервые, но она все же отпустила ребенка на прогулку с отцом.

Полиция задержала агрессора, были опрошены свидетели. Задержанного повезли на медосвидетельствование, а ребенка в больницу.