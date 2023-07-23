С понедельника в Саратове подорожает проезд в шести маршрутках. Об этом сообщает дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Саратова.

Речь о маршрутах №30, 41, 58, 87, 97, 115. По словам чиновников, после повышения проезд будет стоить не более 33-х рублей, оплата картой на некоторых маршрутах будет стоить 27 рублей.

Ранее комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта мэрии получил уведомление о повышении стоимости проезда от перевозчиков, которое было направлено в управление Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области. Согласно заключению ведомства, перевозчики привели обоснованные доводы, отметив увеличение стоимости ГСМ.