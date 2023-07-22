На саратовской набережной построят гостиницу, конгресс-холл и аквапарк

На официальном портале регионального министерства строительства и ЖКХ разместили Концепцию развития территории Саратова в границах улиц Н.Г.Чернышевского, Бабушкин взвоз, граница Волгоградского водохранилища, улицы Большая Садовая. Таким образом, саратовцы получили возможность увидеть, как будет выглядеть в будущем новая набережная.

Судя по представленной стратегии, здесь будут построены гостиница, конгресс-холл, аквапарк, детский выставочный центр, лодочный паркинг, экстрим-парк, сезонный каток и другое.

Проект представят общественности. Также его оценит градостроительный совет Саратовской области и Союз архитекторов России.