Фото: Саратовский театр оперы и балета

Саратовский театр оперы и балета анонсировал открытие 221 театрального сезона и запустил продажу билетов на сентябрь и первую половину октября. Всего за этот период Новая сцена покажет своему зрителю 19 постановок: 6 опер, 8 балетов, 3 оперетты и 2 детских спектакля.

221-ый театральный сезон в САТОБ откроется 22 сентября прошлогодней премьерой – оперой А. Петрова «Петр Первый». 10 фресок – 10 важнейших отрезков жизни не только для личности самого Петра, но и для всей страны.

Далее пройдет показ балета-феерии «Спящая красавица». И уже 24 сентября Саратовский театр оперы и балета приглашает всех на премьеру – оперетту «Сильва» И. Кальмана. В нынешней постановке верность традициям жанра сочетается с сегодняшними веяниями в музыкальном театре.

27 сентября впервые состоится Вечер современной хореографии. Первым отделением пройдет показ одноактного балета "Паганини" в хореографии Дианы Вайловой, премьерный показ которой состоялся 28 мая в рамках XXXVI Собиновского музыкального фестиваля. Именно это событие по опросам зрителей в социальных сетях театра стало самым запоминающимся в прошедшем театральном сезоне. Вторым отделением солисты театра выступят с номерами современной хореографии, часть из которых были уже показаны в финальных Гала-концертах.

Октябрь Новая сцена театра откроет показом балета «Тысяча и одна ночь» Фикрета Амирова. В основу либретто балета положены знаменитые восточные сказки Шахразады. Пока афиша доступна лишь до 15 октября - в этот день состоится показ оперы «Князь Игорь» Александра Бородина. На все спектакли уже доступна покупка по Пушкинской карте и театр обещает выдерживать курс на молодого зрителя.