Бусаргин посетил в Красноармейске швейную фабрику и поблагодарил молодежь за проект

Фото: Телеграм-канал Роман Бусаргин

В ходе рабочего визита в Красноармейск губернатор Саратовской области посетил местную швейную фабрику, где выпускают одежду под собственным брендом. Глава региона похвалил местную молодежь за то, что она превращает свои смелые идеи в успешный бизнес.

- В 2017 году этот проект победил на молодежном форуме ПФО «iВолга». Сегодня это уже производственная площадка, где работают более 60 человек, а продукцию продают по всей стране через интернет-магазины, в ассортименте свыше 400 наименований товаров. На фабрике внедрили систему, где у каждого сотрудника в режиме реального времени отображается объем выполненной работы и зарплата, - поделился впечатлениями чиновник.

Бусаргин отметил, что фабрика является примером грамотно организованного бизнеса, где продуманы рынки сбыта, есть широкая линейка востребованной в молодежной среде продукции. Он поручил профильному министерству оказывать предприятию всю необходимую поддержку.