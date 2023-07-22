В Федоровском районе простились с погибшим в СВО добровольцем Алексеем Дербеневым

Фото: Интернет-издание Федоровского района "Вперед"

В ходе специальной военной операции погиб уроженец Саратовской области Алексей Дербенев. О церемонии прощания с бойцом в селе Спартак рассказали журналисты интернет-издания Фёдоровского района "Вперед".

Алексею Дербенёву было 44 года. Он работал на стройке в столице. На службу в зону СВО ушел в марте 2023 года добровольцем. Погиб в боях за Артемовск в начале марта. Земляки отзываются о погибшем воине как добром человеке, любящем муже и отце.

12-летний сын погибшего бойца Лев Дербенёв сказал, что ждал возвращения отца, а сейчас гордится им и очень его любит.