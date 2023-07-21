В Вольске обрушился балкон многоэтажки

Фото: Прокуратура Саратовской области

В городе Вольск Саратовской области обрушился балкон в многоквартирном доме. Об этом сегодня, 21 июля, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

ЧП произошло в доме №1 по улице Коммунистической. В результате происшествия никто не пострадал. В связи с инцидентом, прокуратура начала проверку для оценки исполнения жилищного законодательства.

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