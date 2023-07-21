Губернатор Бусаргин наградил заслуженных саратовских ветеранов

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Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин наградил заслуженных ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Церемония состоялась в рамках отчётно-выборной конференции регионального отделения Всероссийской ветеранской организации.

Общественникам Петру Дмитриевичу Колчину и Николаю Николаевичу Шеманову вручили почётный знак губернатора «За любовь к родной земле». Благодарности за активное участие в ветеранском движении получили Анатолий Иванович Козаченко, Сергей Валентинович Коннов, Александр Сергеевич Савельев, Тамара Васильевна Храмовая, Виктор Константинович Шабаров, Андрей Тимофеевич Шакин и Николай Николаевич Никуленко.

— Через месяц вместе со всей страной будем отмечать 80-летие победы в Курской битве, которая стала окончательным переломом в Великой Отечественной войне. Здесь я также прошу вашей помощи в просветительской работе. Никто лучше вас не расскажет детям о нашем великом прошлом, о подвигах, на которые способен наш народ, — с благодарность обратился к участникам собрания глава региона.

По итогам конференции на пост руководителя региональной организации был избран Сергей Овсянников.