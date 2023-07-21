На саратовской трассе у Сторожевки разбились три автомобиля

Фото: Госавтоинспекция СО

Сегодня днем в Гагаринском районе Саратова случилось массовое ДТП. По предварительным данным Госавтоинспекции, авария произошла в 13:30 у села Сторожевка.

На трассе столкнулись три автомобиля: Mitsubishi, которым управлял мужчина 26-ти лет, ВАЗ-2114 — с мужчиной 24-х лет за рулем и ВАЗ-2104 под управлением 48-ми летнего мужчины.

В результате аварии в больницу госпитализировали водителя "четырнадцатой". Обстоятельства ДТП выясняются.

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