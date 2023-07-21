Саратовская Вязовка ищет инвесторов для ведения туристического бизнеса

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Инвесторам предлагают площадку в Татищевском районе для ведения туристического бизнеса. Такое объявление сделала пресс-служба Корпорации развития Саратовской области.

В Корпорации уверены, что вложившего инвестиции в создание туристического объекта в селе Вязовка ждет большое успешное будущее. Село известно своими двухсотлетними соснами, столетней дубравой и другими памятниками природы.

Земельный участок площадью 10,2 га предлагается как для продажи, так и в аренду. Имущественный комплекс представляют 18 зданий и хозяйственных помещений, которые можно реконструировать под гостиницу или санаторий. Подведены необходимые инженерные коммуникации: газ, электричество, вода. Еще один плюс - близость областного центра (27 км), позволит обеспечить стабильный турпоток, отметили в Корпорации.