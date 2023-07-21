«Молодая гвардия» Саратова помогаеет жителям освобожденных территорий

Фото: КП Саратов
Сегодня, 21 июля в пресс-центре КП Саратов в 14.00 состоится онлайн-конференция с и.о руководителя СРО ВОО "Молодая Гвардия Единой России" Драгуновым Сергеем Александровичем и волонтерами гуманитарных миссий и меценатами.
Темой станет участие общественных организаций в мониторинге соблюдения законодательства о продаже никотиносодержащих товаров и гуманитарные миссии на освобожденные территории.
В прямом эфире у зрителей будет возможность задать интересующие их вопросы и узнать о деятельности «Молодой гвардии» и взаимодействии некоммерческих организаций с меценатами и волонтерами в различных сферах.
Конференция доступна по ссылке
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