«Молодая гвардия» Саратова помогаеет жителям освобожденных территорий

Фото: КП Саратов

Сегодня, 21 июля в пресс-центре КП Саратов в 14.00 состоится онлайн-конференция с и.о руководителя СРО ВОО "Молодая Гвардия Единой России" Драгуновым Сергеем Александровичем и волонтерами гуманитарных миссий и меценатами.

Темой станет участие общественных организаций в мониторинге соблюдения законодательства о продаже никотиносодержащих товаров и гуманитарные миссии на освобожденные территории.

В прямом эфире у зрителей будет возможность задать интересующие их вопросы и узнать о деятельности «Молодой гвардии» и взаимодействии некоммерческих организаций с меценатами и волонтерами в различных сферах.

Конференция доступна по ссылке

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