В Энгельсе от хлопка газа пострадал рабочий

Фото: Служба спасения Саратовской области
Сегодня днем, 21 июля, в городе Энгельс Саратовской области произошел хлопок газа.
По предварительным данным, в 11:18 в службу «112» поступило сообщение о том, что на Волжском проспекте у дома № 1 «в» произошел хлопок скопившегося газа в колодце.
Представитель службы спасения Саратовской области Никита Мухин уточнил, что в результате происшествия пострадал мужчина. Пострадавшего госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.
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