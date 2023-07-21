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НовостиОбщество21 июля 2023 9:15

В Энгельсе от хлопка газа пострадал рабочий

В Энгельсе Саратовской области взрыв произошел из-за скопления вещества в колодце
Светлана Курышева
Фото: Служба спасения Саратовской области

Фото: Служба спасения Саратовской области

Сегодня днем, 21 июля, в городе Энгельс Саратовской области произошел хлопок газа.

По предварительным данным, в 11:18 в службу «112» поступило сообщение о том, что на Волжском проспекте у дома № 1 «в» произошел хлопок скопившегося газа в колодце.

Представитель службы спасения Саратовской области Никита Мухин уточнил, что в результате происшествия пострадал мужчина. Пострадавшего госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

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