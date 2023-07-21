Мужчина упал с седьмого этажа в Саратове

Фото: Архпв КП

В Ленинском районе на улице Буровая у дома №21 мужчина упал с высоты. Об этом сегодня, 21 июля сообщает телеграм-канал «Саратов (Ленинский район)»

Известно, что 40-летний мужчина упал с высоты 7-го этажа. Прибывшие на место медики скорой помощи констатировали смерть.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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