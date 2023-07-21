Подросток на мопеде пострадал в столкновении с ЗИЛом под Саратовом

Фото: региональная Госавтоинспекция

ДТП с участием ребенка произошло вчера вечером, 20 июля, в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Примерно в 20:20 на 12-м километре автодороги «Голицыно — Сухой Карабулак» не разъехались грузовик ЗИЛ-554 под управлением 62-летнего водителя и 14-летний подросток на мопеде.

В столкновении юный водитель двухколесного транспортного средства получил травмы и был госпитализирован.

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