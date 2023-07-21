У поселка Дубки под Саратовом в ДТП пострадали два человека

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня утром, 20 июля, в Гагаринском районе произошло ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, в 8:30, на 275-м километре автодороги "Тамбов-Пристанное-Ершов" недалеко от поселка Дубки, автомобиль "Ситрак" с полуприцепом под управлением 59-летнего мужчины столкнулся с "ВАЗ-21099" за рулем которого находился 27-летний водитель.

В результате ДТП, водителя и пассажира легковушки госпитализировали в медицинское учреждение.

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